Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2025, 23:27
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ЕС обвинил TikTok в нарушении правил прозрачности рекламы

Еврокомиссия требует больше информации о рекламных сообщениях
Европейский союз заявил, что TikTok нарушает правила цифровой прозрачности, недостаточно раскрывая данные о рекламе, которая показывается пользователям. По предварительным выводам Еврокомиссии, база данных с рекламой TikTok не соответствует требованиям закона ЕС о цифровых услугах (DSA).
ЕС обвинил TikTok в нарушении правил прозрачности рекламы

© Ferra.ru

Этот закон направлен на повышение безопасности и прозрачности в интернете, в том числе на борьбу с дезинформацией во время выборов и мошенническими рекламными кампаниями. Он требует от платформ подробно информировать пользователей о том, почему им показывают определенную рекламу и кто за нее платит.

В Еврокомиссии подчеркнули, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, целевой аудитории и рекламодателях. База данных не позволяет полноценно искать рекламу по этим критериям, что снижает ее эффективность для анализа.

В ответ TikTok сообщил, что изучает замечания комиссии и стремится выполнять требования DSA. Однако компания не согласна с некоторыми интерпретациями Еврокомиссии и отмечает, что официальных разъяснений пока нет — только предварительные выводы.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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