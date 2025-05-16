ЕС обвинил TikTok в нарушении правил прозрачности рекламы

Этот закон направлен на повышение безопасности и прозрачности в интернете, в том числе на борьбу с дезинформацией во время выборов и мошенническими рекламными кампаниями. Он требует от платформ подробно информировать пользователей о том, почему им показывают определенную рекламу и кто за нее платит.

В Еврокомиссии подчеркнули, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, целевой аудитории и рекламодателях. База данных не позволяет полноценно искать рекламу по этим критериям, что снижает ее эффективность для анализа.

В ответ TikTok сообщил, что изучает замечания комиссии и стремится выполнять требования DSA. Однако компания не согласна с некоторыми интерпретациями Еврокомиссии и отмечает, что официальных разъяснений пока нет — только предварительные выводы.