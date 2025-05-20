ЕС обяжет Apple разрешить пользователям выбирать голосового помощника вместо Siri

Если эти меры вступят в силу, пользователи смогут установить в качестве основного помощника Google Assistant, Amazon Alexa или другие решения, включая, возможно, ассистентов на базе ChatGPT от сторонних разработчиков. Пока неясно, как это отразится на интеграции ChatGPT с Siri и когда появятся полноценные альтернативы от компаний вроде OpenAI, которые все еще работают над собственными продуктами.

Само нововведение не является инициативой Apple. Компания идет на это под давлением законодательства ЕС. Ранее под тем же давлением Apple уже разрешила устанавливать сторонние приложения по умолчанию — для обмена сообщениями, навигации и веб-серфинга — и открыла доступ к альтернативным магазинам приложений. Также в ЕС Apple была обязана перейти на универсальный разъем USB-C вместо собственного Lightning.