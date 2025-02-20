ЕС одобрил 920 млн евро помощи Германии на завода полупроводников Infineon

Проект MEGAFAB-DD позволит выпускать широкий спектр чипов, необходимых для промышленности, автомобилестроения и потребительской электроники. Завод будет включать этапы обработки, тестирования и разделения пластин. Ожидается, что он достигнет полной мощности к 2031 году.

Страны по всему миру активно инвестируют в производство полупроводников, стремясь снизить зависимость от поставок из Китая. США и ЕС предлагают значительные субсидии компаниям, развивающим передовые технологии в этой сфере. В рамках общеевропейской программы финансирования производства чипов Европейская комиссия выделила 15 миллиардов евро на частные и государственные проекты до 2030 года.

Infineon планирует вложить в строительство завода 3,5 миллиарда евро, что станет крупнейшей инвестицией в истории компании. В рамках соглашения с ЕС компания обязалась не только развивать производство, но и инвестировать в исследования и разработку новых поколений чипов в Европе.

Кроме того, Infineon возьмет на себя обязательства по обеспечению поставок в кризисных ситуациях. В случае дефицита компонентов компания будет выполнять приоритетные заказы в соответствии с Европейским законом о чипах, что повысит устойчивость региона к возможным сбоям в цепочках поставок.