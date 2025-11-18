Наука и технологии
Опубликовано 18 ноября 2025, 18:05
1 мин.

ЕС ограничит доминирование крупных облачных платформ

Amazon, Microsoft и Google столкнутся с новыми антимонопольными правилами
Еврокомиссия готовит расследование против крупнейших облачных платформ, чтобы определить, подпадают ли они под действие закона DMA. Поводом стали масштабные сбои в работе дата-центров, из-за которых по всему миру нарушались цифровые сервисы. В ЕС считают, что зависимость от нескольких компаний несет серьезные риски.
ЕС ограничит доминирование крупных облачных платформ

© Ferra.ru

До сих пор облачные гиганты не подпадали под регулирование DMA, поскольку значительная часть их услуг предоставляется корпоративным клиентам, а индивидуальных пользователей сложно подсчитать. Теперь регуляторы намерены оценить влияние крупных операторов вне зависимости от количества аккаунтов.

Проверка должна показать, нужны ли новым участникам рынка дополнительные обязанности. Речь идет о повышении совместимости с конкурентами, упрощении переноса данных между сервисами и ограничении навязывания связанных услуг.

Облачные провайдеры уже сталкивались с крупными сбоями. У Amazon отказ оборудования привел к 15-часовой паузе в работе сотен компаний. У Microsoft и Google также фиксировались перебои, которые затронули авиаперевозки, парламентские сервисы и популярные платформы.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google
,
#Amazon
,
#Microsoft
,
#ЕС