ЕС ограничит доминирование крупных облачных платформ

До сих пор облачные гиганты не подпадали под регулирование DMA, поскольку значительная часть их услуг предоставляется корпоративным клиентам, а индивидуальных пользователей сложно подсчитать. Теперь регуляторы намерены оценить влияние крупных операторов вне зависимости от количества аккаунтов.

Проверка должна показать, нужны ли новым участникам рынка дополнительные обязанности. Речь идет о повышении совместимости с конкурентами, упрощении переноса данных между сервисами и ограничении навязывания связанных услуг.

Облачные провайдеры уже сталкивались с крупными сбоями. У Amazon отказ оборудования привел к 15-часовой паузе в работе сотен компаний. У Microsoft и Google также фиксировались перебои, которые затронули авиаперевозки, парламентские сервисы и популярные платформы.