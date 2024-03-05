ЕС оштрафовал Apple на € 1.84 млрд за антимонопольные нарушения

Опубликовано 05 марта 2024, 00:45
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ЕС оштрафовал Apple на € 1.84 млрд за антимонопольные нарушенияИ не только
Европейские антимонопольные регуляторы наложили штраф в размере € 1.84 млрд на Apple за нарушение правил App Store. Компания также не может запрещать музыкальным сервисам рекламировать более дешевые подписки вне магазина приложений компании. Эти действия предшествуют крупному изменению правил распределения приложений для iPhone в связи с Дигитальным рынком ЕС.
Комиссия обнаружила, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке распределения музыкальных приложений через App Store в течение десяти лет. Штраф был определен с учетом «продолжительности и серьезности нарушения», а также оборота и капитализации Apple, а также «неверной информации», предоставленной Apple в ходе административной процедуры.
Apple также находится под следствием Европейской Комиссии по вопросу ограничения использования NFC на iPhone для платежей. В результате этого расследования Apple предложила разрешить сторонним провайдерам мобильных кошельков использовать NFC для платежей.