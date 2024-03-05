ЕС оштрафовал Apple на € 1.84 млрд за антимонопольные нарушения

Комиссия обнаружила, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке распределения музыкальных приложений через App Store в течение десяти лет. Штраф был определен с учетом «продолжительности и серьезности нарушения», а также оборота и капитализации Apple, а также «неверной информации», предоставленной Apple в ходе административной процедуры.

Apple также находится под следствием Европейской Комиссии по вопросу ограничения использования NFC на iPhone для платежей. В результате этого расследования Apple предложила разрешить сторонним провайдерам мобильных кошельков использовать NFC для платежей.