ЕС отказался признать соцсеть Х «значимой платформой»: ресурс может работать

Согласно Закону о цифровых рынках (DMA), такие компании также предоставляют услуги основной платформы как минимум в трёх странах-членах Евросоюза и обслуживают более 45 млн ежемесячных активных конечных пользователей. С точки зрения ЕС бывший Twitter не соответствует этим критериям. Поэтому ресурс не признан «значимым», а стало быть, и «привратником».

Однако для Маска это скорее подарок, потому что с момента вступления DMA в силу в марте 2024 года, «технологические платформы стараются не прослыть "привратниками", поскольку этот статус предполагает обязательства по предоставлению потенциальным конкурентам равного доступа к своим платформам и отказу от преференциального режима для своих собственных сервисов». И за серьёзными нарушениями законодательства могут последовать штрафы в размере до 10% от глобальной выручки.

Поэтому «малозначимая» платформа Маска может продолжать работать в Евросоюзе без каких-либо ограничений и проверок.

Как отмечается в материале издания The Register, ЕС начал расследование в отношении соцсети X 12 мая 2024 года для определения, заслуживает ли платформа более строгого регулирования. В итоге последовало заключение, что «хотя X Ads соответствует количественным порогам обозначения... этот основной сервис платформы не является качественным».