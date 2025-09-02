ЕС отложила штраф Google, из-за переговоров с США о пошлинах на авто

Тема тарифов на автомобили стала ключевой в обсуждениях, которые завершились соглашением между Вашингтоном и Брюсселем. Еврокомиссия уже предложила отменить пошлины на импорт ряда американских промышленных товаров. В ответ ожидается решение США о снижении пошлин на европейские автомобили с 27,5% до 15%.

На прошлой неделе Google уведомили, что объявление о штрафе будет сделано 1 сентября, однако этого не произошло. Компания не получила объяснений, а официальные лица ограничились заявлением о том, что расследование продолжается.

По словам источников, задержка в публикации решения может продлиться до месяца. Предполагается, что к этому привели дополнительные вопросы со стороны еврокомиссара по торговле, который заинтересовался деталями решения антимонопольного ведомства.