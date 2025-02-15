ЕС отозвал правила для регулирования конфиденциальности при обмене сообщениями

ЕК заявила, что «не ожидала», что эти правила будут одобрены законодателями и странами ЕС, поскольку столкнулась с сопротивлением промышленных предприятий и крупных IT-компаний, активно лоббировавших отмену всех трёх пакетов правил. Одна из инициатив была направлена на регулирование стандартных патентов в технологиях для телекоммуникационного оборудования, мобильных телефонов, компьютеров, автомобилей и интеллектуальных устройств. Ещё одна — регулирование правил обмена текстовыми сообщениями и соблюдение конфиденциальности; и почему отозван проект этих правил, неясно.

Еврокомиссия заявила, что не видит возможности достижения согласия и будет рассматривать другие варианты. В свою очередь, отмена правил по патентам вызвала противоречия между компаниями Nokia, Ericsson и Qualcomm, владеющими основными патентами, а также Apple и Google, которые хотят использовать эти патенты. Nokia приветствовала решение Комиссии, назвав его положительным для инновационной экосистемы Европы. Организация Fair Standards Alliance, включающая BMW, Tesla, Google и Amazon, «была ошеломлена решением Комиссии».