ЕС отверг обвинения Трампа в дискриминации американских IT-компаний

ЕС отверг обвинения Трампа в дискриминации американских IT-компанийБрюссель настаивает, что правила касаются всех фирм
Накануне Трамп написал, что намерен ввести дополнительные тарифы на товары стран, которые принимают цифровые налоги или законы, якобы созданные для того, чтобы навредить американским IT-компаниям. При этом на прошлой неделе Вашингтон и Брюссель выпустили совместное заявление, где договорились ограничить большую часть тарифов США на европейский экспорт, снизив их до 15%. В документе вопрос цифровых сервисов практически не затрагивался.
Администрация Трампа ранее неоднократно критиковала два ключевых закона ЕС — Акт о цифровых рынках и Акт о цифровых услугах. Первый ограничивает влияние крупнейших IT-игроков, второй обязывает онлайн-платформы бороться с незаконным и вредным контентом. Еврокомиссия подчеркнула, что оба закона распространяются на все компании, работающие на территории Евросоюза.