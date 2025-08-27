Наука и технологии
ЕС отверг обвинения Трампа в дискриминации американских IT-компаний

Брюссель настаивает, что правила касаются всех фирм
Еврокомиссия опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что цифровые законы ЕС направлены против американских технологических компаний. Брюссель заявил, что правила в сфере цифровых услуг и рынков действуют для всех участников рынка, а не только для фирм из США.
Накануне Трамп написал, что намерен ввести дополнительные тарифы на товары стран, которые принимают цифровые налоги или законы, якобы созданные для того, чтобы навредить американским IT-компаниям. При этом на прошлой неделе Вашингтон и Брюссель выпустили совместное заявление, где договорились ограничить большую часть тарифов США на европейский экспорт, снизив их до 15%. В документе вопрос цифровых сервисов практически не затрагивался.

Администрация Трампа ранее неоднократно критиковала два ключевых закона ЕС — Акт о цифровых рынках и Акт о цифровых услугах. Первый ограничивает влияние крупнейших IT-игроков, второй обязывает онлайн-платформы бороться с незаконным и вредным контентом. Еврокомиссия подчеркнула, что оба закона распространяются на все компании, работающие на территории Евросоюза.

