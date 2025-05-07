ЕС подал в суд на пять стран за игнорирование закона о цифровых услугах

Основная претензия заключается в том, что власти этих государств до сих пор не назначили или не наделили полномочиями национального координатора цифровых услуг. Именно этот орган должен контролировать соблюдение закона на территории каждой страны.

Кроме того, указанные страны не утвердили механизмы наказания за нарушение требований закона. Это означает, что при выявлении нарушений у платформ пока нет четкого понимания, какие санкции могут последовать.

Закон о цифровых услугах (Digital Services Act) вступил в силу для крупных интернет-компаний в 2023 году и с февраля 2024 — для всех остальных. Он обязывает онлайн-платформы активнее бороться с незаконным контентом, дезинформацией и другими вредоносными материалами.

ЕС считает, что единый подход к регулированию интернета необходим для безопасности пользователей и сохранения цифрового пространства. Отсутствие активных действий со стороны отдельных стран ставит под угрозу реализацию закона по всему союзу.

Теперь вопрос будет рассматриваться в Судe Европейского союза.