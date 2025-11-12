ЕС полностью запретит компоненты HUAWEI и ZTE в 5G-инфраструктуре

Как сообщает Bloomberg, вице-президент комиссии Хенна Вирккунен предложила превратить прежние рекомендации 2020 года, касающиеся «поставщиков высокого риска», в обязательное законодательное требование.

Если документ будет утверждён, европейские страны, не выполняющие предписание, могут столкнуться с финансовыми санкциями и процедурами нарушения законодательства Союза.

Цель инициативы — минимизировать угрозы для национальной безопасности, связанные с использованием оборудования китайских производителей, имеющих тесные связи с Пекином.

Еврокомиссия также рассматривает возможность ограничить участие HUAWEI и ZTE в проектах по развитию оптоволоконных сетей и ввести условие отказа от китайских поставщиков для стран, получающих финансирование через программу Global Gateway.