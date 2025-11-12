Наука и технологии
Опубликовано 12 ноября 2025, 08:17
1 мин.

ЕС полностью запретит компоненты HUAWEI и ZTE в 5G-инфраструктуре

Никакой предвзятости
Еврокомиссия готовит юридический механизм, который обяжет все страны ЕС полностью отказаться от использования оборудования HUAWEI и ZTE в своих телекоммуникационных сетях.
ЕС полностью запретит компоненты HUAWEI и ZTE в 5G-инфраструктуре
© Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, вице-президент комиссии Хенна Вирккунен предложила превратить прежние рекомендации 2020 года, касающиеся «поставщиков высокого риска», в обязательное законодательное требование.

Если документ будет утверждён, европейские страны, не выполняющие предписание, могут столкнуться с финансовыми санкциями и процедурами нарушения законодательства Союза.

Цель инициативы — минимизировать угрозы для национальной безопасности, связанные с использованием оборудования китайских производителей, имеющих тесные связи с Пекином.

Еврокомиссия также рассматривает возможность ограничить участие HUAWEI и ZTE в проектах по развитию оптоволоконных сетей и ввести условие отказа от китайских поставщиков для стран, получающих финансирование через программу Global Gateway.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#5G
,
#Huawei
,
#Европа