ЕС потребовал от Apple открыть ОС для конкурентов

Представители ЕС объявили, что эта мера направлена на принуждение Apple к изменению своих услуг, чтобы другие компании могли использовать возможности операционных систем iPhone и iPad. Apple уже сообщила о создании путей для разработчиков для запроса дополнительной совместимости, однако предостерегла, что ослабление защиты пользователей может подвергнуть риску европейских потребителей.

В случае несоблюдения требований, компания может столкнуться с штрафами до 10% от глобальных годовых продаж, что подчеркивает важность соблюдения новых правил.