ЕС потребовал от Apple открыть ОС для конкурентов

Опубликовано 23 сентября 2024, 19:101 мин.
ЕС потребовал от Apple открыть ОС для конкурентовКомпания рискует значительными штрафами за несоблюдение правил
Европейский Союз предостерег Apple от несоблюдения новых антимонопольных правил, касающихся операционных систем iPhone и iPad. В рамках Закона о цифровых рынках (DMA) компания должна обеспечить совместимость своих технологий с решениями конкурентов в течение шести месяцев, иначе ей грозят штрафы.
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Представители ЕС объявили, что эта мера направлена на принуждение Apple к изменению своих услуг, чтобы другие компании могли использовать возможности операционных систем iPhone и iPad. Apple уже сообщила о создании путей для разработчиков для запроса дополнительной совместимости, однако предостерегла, что ослабление защиты пользователей может подвергнуть риску европейских потребителей.
В случае несоблюдения требований, компания может столкнуться с штрафами до 10% от глобальных годовых продаж, что подчеркивает важность соблюдения новых правил.