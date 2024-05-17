ЕС пригрозил штрафами Microsoft за ИИ-дипфейки перед выборами

В марте Брюссель запросил у Bing, а также у нескольких крупных цифровых платформ, включая Google Search, TikTok и YouTube, информацию о принятых мерах по снижению рисков искусственного интеллекта.

Microsoft не ответила на запрос Европейской комиссии о «конкретных рисках, связанных с функциями генеративного ИИ в Bing» Теперь у американского IT-гиганта есть до 27 мая на предоставление «внутренних документов и данных».

В случае отказа ЕС может наложить штрафы до одного процента от общего годового дохода компании или от ее глобального оборота, а также периодические штрафы до пяти процентов среднедневного дохода или ежедневного оборота по всему миру.

С прошлого года крупнейшие технологические компании обязаны соблюдать международное законодательство ЕС в области цифровых услуг.