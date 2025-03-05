ЕС примет закон о доступе к данным автомобилей для сервисных компаний

Если закон получит поддержку стран-членов ЕС, он может положить конец спору между автопроизводителями, IT-корпорациями и сервисными компаниями. Все они стремятся монетизировать данные, собираемые с автомобилей, чтобы разрабатывать новые услуги.

Эти данные включают информацию о стиле вождения, расходе топлива и износе шин. Аналитики прогнозируют, что рынок подключенных автомобилей может достичь сотен миллиардов евро к концу десятилетия. В настоящее время в законодательстве ЕС нет четкого определения, кому принадлежат эти данные, что и привело к спорам о праве доступа.

В документе отмечается, что Еврокомиссия примет соответствующие меры, в том числе предложит закон о доступе к данным автомобилей, чтобы обеспечить развитие всего автомобильного сектора.