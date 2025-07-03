ЕС привлечет частные инвестиции для развития квантовых технологий

За последние пять лет страны ЕС совместно с Еврокомиссией уже выделили более 11 миллиардов евро на развитие квантовых технологий. Однако частные инвестиции в этой области по-прежнему поступают в Европу в ограниченных объемах — всего около 5% от мирового объема.

Квантовые технологии обещают радикально ускорить обработку данных и могут затронуть практически все секторы экономики. По оценке McKinsey, их потенциальная рыночная стоимость может достичь триллионов долларов в течение ближайших десяти лет.

Новая стратегия ЕС предполагает объединение усилий стран в области исследований, инфраструктуры и поддержки технологических стартапов. Отдельное внимание уделяется двойному назначению квантовых разработок — как в гражданских, так и в оборонных целях.

Особенно уязвимыми в Еврокомиссии считают европейские стартапы: им не хватает финансирования, и существует риск, что они будут куплены иностранными компаниями или перенесут деятельность за пределы Европы.

Для усиления контроля и поддержки сектора Еврокомиссия планирует в следующем году предложить законопроект под названием Quantum Act, который станет продолжением объявленной стратегии.