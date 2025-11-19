ЕС признал Amazon, Google и Microsoft критически важными для финансового сектора

Эти решения приняты в рамках закона DORA, который начал применяться в январе 2025 года. Документ позволяет трем общеевропейским регуляторам напрямую контролировать технологических подрядчиков, от которых зависят банковские и страховые сервисы.

В ЕС усиливается обеспокоенность тем, что сбой у крупного облачного поставщика может затронуть значительную часть финансовой инфраструктуры. Новый режим надзора должен проверить, насколько у компаний отлажены системы управления рисками и внутренние процессы, влияющие на устойчивость предоставляемых услуг.