ЕС признал Amazon, Google и Microsoft критически важными для финансового сектора

Опубликовано 19 ноября 2025, 18:471 мин.
ЕС признал Amazon, Google и Microsoft критически важными для финансового сектораНазначены ключевые поставщики для надзора
Регуляторы Европейского союза определили 19 технологических компаний как критически важных поставщиков для финансовой отрасли блока. В список вошли европейские подразделения Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, а также Bloomberg, IBM, London Stock Exchange Group, Orange и Tata Consultancy Services.
© Ferra.ru
Эти решения приняты в рамках закона DORA, который начал применяться в январе 2025 года. Документ позволяет трем общеевропейским регуляторам напрямую контролировать технологических подрядчиков, от которых зависят банковские и страховые сервисы.
В ЕС усиливается обеспокоенность тем, что сбой у крупного облачного поставщика может затронуть значительную часть финансовой инфраструктуры. Новый режим надзора должен проверить, насколько у компаний отлажены системы управления рисками и внутренние процессы, влияющие на устойчивость предоставляемых услуг.