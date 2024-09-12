ЕС проверит ИИ Google на соответствие строгим правилам конфиденциальности

Ирландская комиссия по защите данных открыла расследование в отношении модели Pathways Language Model 2 (PaLM2), которая используется компанией для различных сервисов генеративного ИИ. Как основной регулятор для Google в ЕС, Ирландская комиссия оценит, представляет ли обработка данных PaLM2 «высокий риск для прав и свобод» граждан Союза.

Модели большого языка, такие как PaLM2, являются основой для многих ИИ-систем и требуют обработки больших объемов данных. В то время как Google пока не прокомментировала ситуацию, это расследование является частью более широкой проверки, проводимой по всей территории ЕС.