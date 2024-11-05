ЕС проверит соответствие iPad OS новым правилам для технологических компаний

Это решение было принято после того, как Apple опубликовала отчет о соблюдении требований Закона о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в этом году. DMA обязывает крупные технологические компании, такие как Apple, предоставлять пользователям больше свободы выбора и открывать свои платформы для конкуренции.

Европейская комиссия будет тщательно изучать, насколько меры, принятые Apple для iPad OS, соответствуют требованиям DMA. В ходе проверки будут учитываться мнения заинтересованных сторон.

Одним из ключевых требований DMA является возможность пользователей устанавливать браузер по умолчанию на своих устройствах. Это означает, что пользователи iPad смогут выбрать браузер, который будет открываться по умолчанию при нажатии на ссылки. Кроме того, DMA обязывает Apple разрешить альтернативные магазины приложений и обеспечить совместимость аксессуаров, таких как наушники и стилусы, с iPad OS.

Если будет установлено, что Apple не соблюдает требования DMA, компания может столкнуться с крупными штрафами.