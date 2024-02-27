ЕС рассмотрит инвестиции Microsoft в Mistral AI в рамках регулирования ИИ

Mistral объявил о «стратегическом партнерстве» с Microsoft, включающем предоставление моделей искусственного интеллекта Mistral клиентам облачной платформы Azure. Инвестиции Microsoft в Mistral составляют € 15 млн ($ 16.3 млн).

Mistral разрабатывает алгоритмические модели, аналогичные тем, которые использует OpenAI для чат-ботов и других услуг искусственного интеллекта, но модели компании доступны широкой публике. Инвестиции Microsoft будут преобразованы в акции в рамках следующего раунда финансирования Mistral.

Партнерство Microsoft с OpenAI также привлекает внимание регуляторов в Великобритании и Европейском союзе. Представитель Европейской комиссии заявил, что ведомства будут анализировать инвестиции Microsoft в Mistral AI после получения копии соглашения, что может привести к формальному расследованию и, возможно, помешать планам Microsoft.