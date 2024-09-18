ЕС снизил штраф Qualcomm до €238,7 млн

Спор начался в 2009 году, когда британская компания Icera, ныне приобретенная Nvidia, обвинила Qualcomm в антиконкурентных практиках. Суд в Люксембурге отклонил апелляцию Qualcomm, отметив, что была проведена «подробная проверка всех заявлений». Однако суд частично признал обоснованным одно из ходатайств по расчету суммы штрафа.

Qualcomm заявила, что продолжает соблюдать антимонопольное законодательство ЕС. В компании выразили недовольство решением суда и отметили, что всегда придерживались норм европейского конкурентного права.