ЕС стандартизировал зарядку: USB Type-C теперь обязателен для гаджетов

Это изменение облегчит жизнь пользователей, избавив их от необходимости хранить множество разных кабелей и зарядных устройств. Несмотря на попытки Apple сопротивляться этой инициативе ЕС с помощью своего разъема Lightning, мандат на USB Type-C вступил в силу. Другие страны, включая Японию, тоже рассматривают варианты перехода на единый разъем для электронных устройств.

Эта инициатива не только обещает удобство для пользователей, но также призвана уменьшить количество электронного мусора.

Однако есть опасения, что будущие развития технологий могут создать проблемы с адаптацией к более новым интерфейсам. Хотя процесс регулирования в ЕС полезен, он может столкнуться с трудностями во время переходного периода. Тем не менее, этот шаг, вероятно, принесет значительные преимущества пользователям и окружающей среде.