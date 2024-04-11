ЕС ужесточил правила для фармацевтической и косметической промышленности

Согласно утвержденному тексту, города обязаны будут до 2035 года устранить все биоразлагаемые органические вещества перед сбросом очищенных сточных вод в окружающую среду, если их население превышает 1000 человек. Города с более чем 150 000 жителями должны будут до 2039 года устранить все азот и фосфор, а до 2045 года — широкий спектр микрозагрязнителей.

Основной принцип пакета — «за загрязнение платит загрязнитель», что означает увеличение взносов от фармацевтической и косметической промышленности. По данным ЕС, 59% микрозагрязнителей в очистных станциях воды происходят от фармацевтических производителей, а 14 процентов — от производителей косметики.

Эти два сектора будут обязаны покрыть 80% дополнительных инвестиций на удаление микрозагрязнителей, а оставшиеся 20 процентов — члены ЕС. Европейская комиссия изначально хотела, чтобы промышленность полностью покрыла расходы, но под давлением парламента и лоббистов изменила свои требования.

Пакет правил должен быть официально утвержден членами ЕС.