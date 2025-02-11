Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2025, 23:03
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ЕС вложит €200 млрд в развитие ИИ

Запущена крупнейшая программа InvestAI
Европейский союз сообщил о запуске масштабной инициативы InvestAI, которая привлечет €200 миллиардов инвестиций в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите AI Action Summit в Париже. В рамках проекта будет создан специальный фонд в размере €20 миллиардов для строительства «ИИ-гигазаводов».
ЕС вложит €200 млрд в развитие ИИ

© Ferra.ru

По словам фон дер Ляйен, ИИ способен улучшить здравоохранение, ускорить научные исследования и укрепить конкурентоспособность Европы. Новый проект направлен на создание открытой и инновационной среды, где ученые и компании любого уровня смогут работать над передовыми моделями ИИ.

Четыре будущих гигазавода будут специализироваться на обучении сложных ИИ-моделей нового поколения, необходимых для прогресса в медицине, науке и других сферах. В них планируется использовать около 100 000 передовых чипов для искусственного интеллекта — в четыре раза больше, чем в текущих ИИ-заводах.

Президент Европейского инвестиционного банка Надия Кальвиньо отметила, что поддержка ИИ является ключом к развитию инноваций и производительности в ЕС. InvestAI станет крупнейшим в мире государственно-частным партнерством в области доверенного ИИ. Проект обеспечит доступ к мощным вычислительным ресурсам не только для крупных корпораций, но и для стартапов.

Финансирование программы будет осуществляться за счет существующих фондов ЕС, включая Digital Europe и Horizon Europe. Страны-участницы также смогут внести вклад, используя свои целевые бюджеты.