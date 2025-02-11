ЕС вложит €200 млрд в развитие ИИ

По словам фон дер Ляйен, ИИ способен улучшить здравоохранение, ускорить научные исследования и укрепить конкурентоспособность Европы. Новый проект направлен на создание открытой и инновационной среды, где ученые и компании любого уровня смогут работать над передовыми моделями ИИ.

Четыре будущих гигазавода будут специализироваться на обучении сложных ИИ-моделей нового поколения, необходимых для прогресса в медицине, науке и других сферах. В них планируется использовать около 100 000 передовых чипов для искусственного интеллекта — в четыре раза больше, чем в текущих ИИ-заводах.

Президент Европейского инвестиционного банка Надия Кальвиньо отметила, что поддержка ИИ является ключом к развитию инноваций и производительности в ЕС. InvestAI станет крупнейшим в мире государственно-частным партнерством в области доверенного ИИ. Проект обеспечит доступ к мощным вычислительным ресурсам не только для крупных корпораций, но и для стартапов.

Финансирование программы будет осуществляться за счет существующих фондов ЕС, включая Digital Europe и Horizon Europe. Страны-участницы также смогут внести вклад, используя свои целевые бюджеты.