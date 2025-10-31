Наука и технологии
Опубликовано 31 октября 2025, 23:04
ЕС задействует онлайн-платформы для борьбы с гибридными угрозами

Новый план усилит контроль над контентом в сети
Еврокомиссия готовит инициативу, которая обяжет крупные онлайн-платформы помогать в выявлении и противодействии гибридным угрозам. Документ под названием «Европейский щит демократии» планируют представить в ноябре.
Под гибридными угрозами Евросоюз понимает скоординированные действия, направленные на дестабилизацию, включая экономические, технологические и информационные атаки. К ним относятся, например, кампании по дезинформации или попытки влиять на общественное мнение через социальные сети.

Проект станет развитием действующего закона о цифровых услугах (Digital Services Act), который уже обязывает компании вроде Google, Microsoft бороться с незаконным и вредным контентом. Теперь от них могут потребовать также участвовать в мониторинге и реагировании на гибридные кризисы совместно с властями и экспертами.

В документе также говорится о необходимости анализа рисков, связанных с дипфейками и видео, созданными с помощью искусственного интеллекта (ИИ), особенно в преддверии выборов.

