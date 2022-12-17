Наука и технологии
17:59, 17 декабря 2022
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ЕС запретил поставки в Россию портативных компьютеров, радионавигационных систем, игрушечных дронов и другого оборудования

В рамках 9-го пакета санкций

В рамках 9-го пакета антироссийских санкций Евросоюз, среди прочего, запретил поставки в страну портативных компьютеров, радионавигационных систем, аппаратуры радиоуправления, камер и объективов, а также игрушечных дронов.

ЕС запретил поставки в Россию портативных компьютеров, радионавигационных систем, игрушечных дронов и другого оборудования

Фото: Wilsoncenter.org

Кроме того, под санкции попал Роскомнадзор и 168 компаний и предприятий военно-промышленного комплекса.

«Новые запреты на экспорт будут распространяться на дополнительные промышленные товары и технологии, такие как дроны-игрушки/хобби, портативные компьютеры, камеры и линзы», — сказано в тексте постановления.

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