ЕС запретил поставки в Россию портативных компьютеров, радионавигационных систем, игрушечных дронов и другого оборудования

Кроме того, под санкции попал Роскомнадзор и 168 компаний и предприятий военно-промышленного комплекса.

«Новые запреты на экспорт будут распространяться на дополнительные промышленные товары и технологии, такие как дроны-игрушки/хобби, портативные компьютеры, камеры и линзы», — сказано в тексте постановления.