ЕС запретил поставки в Россию портативных компьютеров, радионавигационных систем, игрушечных дронов и другого оборудования

17:59, 17 декабря 2022
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ЕС запретил поставки в Россию портативных компьютеров, радионавигационных систем, игрушечных дронов и другого оборудованияВ рамках 9-го пакета санкций
В рамках 9-го пакета антироссийских санкций Евросоюз, среди прочего, запретил поставки в страну портативных компьютеров, радионавигационных систем, аппаратуры радиоуправления, камер и объективов, а также игрушечных дронов.
Фото: Wilsoncenter.org
Кроме того, под санкции попал Роскомнадзор и 168 компаний и предприятий военно-промышленного комплекса.
«Новые запреты на экспорт будут распространяться на дополнительные промышленные товары и технологии, такие как дроны-игрушки/хобби, портативные компьютеры, камеры и линзы», — сказано в тексте постановления.