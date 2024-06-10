ЕС запустил цифровую модель Земли для борьбы с изменением климата

Опубликовано 10 июня 2024, 23:51
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ЕС запустил цифровую модель Земли для борьбы с изменением климатаС использованием ИИ
Европейская комиссия сообщила о запуске мониторинговой и прогностической миссии по использованию программной модели Земли, предназначенной для симуляции и отслеживания экологических угроз, а также поиска способов смягчения изменений климата.
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Инициатива Destination Earth привела к созданию цифровой модели планеты для симуляции естественных явлений с использованием «большого объема данных».
Модель сочетает в себе климатическую науку с искусственным интеллектом, работающим на суперкомпьютерах, включая компьютер LUMI в финском городе Каяани, где состоялась церемония введения в эксплуатацию.
Она отметила возможность лучшей подготовки мэров к экстремальным погодным явлениям и для ЕС воплотить в жизнь Зеленый договор блока, означающий, что лидеры «не могут уклоняться от своей ответственности действовать с помощью имеющихся инструментов».