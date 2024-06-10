ЕС запустил цифровую модель Земли для борьбы с изменением климата

Инициатива Destination Earth привела к созданию цифровой модели планеты для симуляции естественных явлений с использованием «большого объема данных».

Модель сочетает в себе климатическую науку с искусственным интеллектом, работающим на суперкомпьютерах, включая компьютер LUMI в финском городе Каяани, где состоялась церемония введения в эксплуатацию.

Она отметила возможность лучшей подготовки мэров к экстремальным погодным явлениям и для ЕС воплотить в жизнь Зеленый договор блока, означающий, что лидеры «не могут уклоняться от своей ответственности действовать с помощью имеющихся инструментов».