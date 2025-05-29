ЕС запустит фонд на €10 млрд, чтобы догнать США и Китай в технологиях

Цель — поддержать стартапы на стадии роста, особенно те, кто уже близок к статусу «единорога» — компаний с оценкой выше одного миллиарда долларов. Европейские стартапы сталкиваются с рядом проблем: от нехватки венчурного капитала до сложного регулирования и ограниченного доступа к инфраструктуре и рынкам.

В отличие от США, где венчурное финансирование для компаний на поздних стадиях значительно выше, в ЕС таких вложений не хватает. Американские инвесторы тратят на такие проекты в среднем в семь раз больше. Чтобы изменить ситуацию, Еврокомиссия создаст фонд Scaleup Europe Fund с участием как государства, так и частных инвесторов.

Фонд будет управляться частной инвестиционной компанией и начнет работу в 2025 году. По словам представителей ЕС, точный объем средств пока обсуждается, но речь идет о многомиллиардных инвестициях, способных реально повлиять на рынок.

Также в планах — упростить правила для стартапов, снизить бюрократию, расширить участие в госзакупках и упростить въезд для основателей компаний из-за пределов ЕС.