ЕС засудит соцсеть Х за использование пользовательских данных для ИИ Grok

DPC начала разбирательство в Высоком суде против компании Илона Маска, так как опасается использования публичных постов европейских пользователей на X для обучения новой версии чат-бота Grok. Ситуация в том, что в июле X внёс изменение, позволяющее автоматически использовать публичные сообщения пользователей на платформе для обучения ИИ.

Еврокомиссия обратилась к компании по этому вопросу несколько месяцев назад, однако представители DPC удивились решению X в связи с тем, что многие пользователи не были оповещены о «по умолчанию включённой настройке доступа к их данным». DPC считает, что такое использование данных нарушает Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) и требует от компании X предпринять меры для защиты персональной информации пользователей.

По европейским законам, соцсеть X не имеет законных оснований для обработки данных пользователей в соответствии с GDPR, поскольку не предупредила пользователей о сборе данных. А если компания хочет законно обрабатывать данные пользователей, то обязана получить явное согласие на это, или это должно быть связано с необходимостью выполнения договорных обязательств. Существуют и другие основания, но в данном случае DPC намерена судиться с компанией.