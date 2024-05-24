ESA опубликовала путь нового айсберга площадью 380 квадратных км

Площадь А-83 составляет 380 квадратных км, что равно размерам острова Уайт или примерно половины Сингапура. Откол айсберга — очередной результат образования на леднике горизонтальной трещины длиной 50 км, появившейся 31 октября 2016 года; а за несколько недель до откола А-83 образовалась вертикальная трещина длиной 14 км, появившаяся 26 апреля 2024 года.

ESA сообщила, что образование нового айсберга — это также результат продолжительного ослабления льда в Макдональдском леднике Рамплс. По сообщениям ведомства, за последние четыре года образование А-83 — третий серьёзный откол фрагментов ледника Бранта. В 2021 году откололся айсберг А-74, в 2023 году произошло образование ещё более крупного айсберга А-81.

А-83 движется на восток.