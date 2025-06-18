ESA показало снимки «искусственного солнечного затмения», выполненного спутниками

Полные солнечные затмения происходят примерно 14 раз в 18 лет и 11 дней по всему миру, в среднем раз в 16 месяцев, в то время как в конкретном месте они случаются лишь раз в 366 лет. В рамках миссии ЕКА Proba-3 два спутника, предназначенные для точного моделирования орбиты вокруг Солнца, имитируют затмение: один из них под названием Occulter выступает в качестве искусственной Луны, а другой, Coronagraph, фотографирует солнечную корону. Уточняется, что Coronagraph фотографировал внутренние слои солнечной короны в редком состоянии, которое обычно не видно с Земли.

Как пишет портал Space.com, солнечная корона, внешняя атмосфера Солнца, представляет собой загадку. Фотосфера Солнца, его поверхность, имеет температуру около 10 000 градусов по Фаренгейту (5500 градусов по Цельсию), но корона — два млн градусов по Фаренгейту (более 1,1 млн градусов по Цельсию) — примерно в 200 раз горячее. Учёным необходимо знать, почему и как это происходит, главным образом потому, что именно в короне генерируется солнечный ветер. Собственно ради этого и проводятся исследования в рамках миссии Proba-3.

«Корона — это не только удивительное зрелище, но и лаборатория для изучения физики плазмы и основной источник космической погоды», — рассказал Андрей Жуков, главный исследователь Ассоциации космических аппаратов для поляриметрических и визуальных исследований короны Солнца (ASPIICS) в Королевской обсерватории Бельгии, выступая на конференции по солнечным затмениям в Левене (Бельгия).