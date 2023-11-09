Еще два западных сервиса оштрафованы в России

Spotify и Airbnb получили штрафы в размере 6 млн руб. каждая за нарушение требований по локализации данных российских граждан. Суд признал их виновными в хранении персональных данных россиян без использования местных серверов. Компании размещали данные на серверах в ЕС и США, что противоречит российскому законодательству.

Решение было вынесено мировым судьёй Таганского района Москвы, который оштрафовал обе компании на минимальную сумму в 6 млн руб. за повторное нарушение. Летом 2022 года Airbnb уже была оштрафована на 2 млн руб. за аналогичное нарушение, а Spotify получила штраф в размере 500 тыс. руб. Отсутствие представителей компаний на заседании было отмечено в решении суда.

Также в октябре того же года Zoom был оштрафован на 15 млн руб. за повторное нарушение локализации данных, а Face It Limited, платформа по киберспорту, получила штраф в размере 1 млн руб. Эти штрафы также связаны с невыполнением обязательств по хранению персональных данных российских пользователей на местных серверах.