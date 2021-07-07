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Еще один авторитетный научный журнал признал эффективность вакцины «Спутник V»

Речь о Nature
Научный журнал Nature поделился материалом, в котором была признана эффективность российской вакцины «Спутник V».
Еще один авторитетный научный журнал признал эффективность вакцины «Спутник V»

Автором данной статьи выступила Бьянка Ногради, которая поделилась рядом доказательств того, что произведенная в России вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является эффективной и безопасной.

Автор отметила, что изначально прививку не одобряли в мире ввиду того, что ее зарегистрировали еще до того, как были оглашены результаты I и II фазы испытаний и до начала III фазы. На последнем же этапе вакцина была признана эффективной на 91,6%, в то время как исследование в апреле и вовсе указало на эффективность на 97,6%.

В журнале также была названа потенциальная причина того, что препарат все еще не одобрили в ВОЗ. Все дело в спорах о побочных действиях вакцины.