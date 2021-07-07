Еще один авторитетный научный журнал признал эффективность вакцины «Спутник V»

Автором данной статьи выступила Бьянка Ногради, которая поделилась рядом доказательств того, что произведенная в России вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является эффективной и безопасной.

Автор отметила, что изначально прививку не одобряли в мире ввиду того, что ее зарегистрировали еще до того, как были оглашены результаты I и II фазы испытаний и до начала III фазы. На последнем же этапе вакцина была признана эффективной на 91,6%, в то время как исследование в апреле и вовсе указало на эффективность на 97,6%.

В журнале также была названа потенциальная причина того, что препарат все еще не одобрили в ВОЗ. Все дело в спорах о побочных действиях вакцины.