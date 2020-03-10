Еще один человек был целиком и полностью вылечен от ВИЧ

”«Лондонский пациент» продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев, когда в его крови не было обнаружено вируса”, — рассказали авторы исследования. “Лондонским пациентом” именуют того самого второго человека, который смог избавиться от ВИЧ-инфекции. Первым таким человеком был “берлинский пациент” по имени Тимоти Рэй Браун, который излечился от болезни 13 лет назад.

Если верить данным газеты The New York Times, то вторым пациентом является 40-летний уроженец Венесуэлы Адам Кастильехо, которому в 2003 году был диагностирован ВИЧ, а в 2012 лимфома Ходжкина.