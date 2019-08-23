Еще один крупнейший магазин в России добавил оплату со смартфонов по QR-кодам

Согласно данным инсайдеров, банк “Русский Стандарт” и интернет-магазин Wildberries планируют объявить 22 августа о запуске с начала сентября оплаты заказов по QR-коду. На первых порах с помощью новой системы можно будет оплачивать покупки лишь офлайн — онлайн оплата такого рода является перспективой ближайшего будущего. Так, клиент прямо в пункте выдачи товара сможет отсканировать QR-код, после чего у него появится возможность осуществить платеж и забрать оплаченный товар.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов рассказал, что члены его ассоциации поддерживают оплату по QR-кодам. Основным преимуществом нового сервиса он назвал низкую себестоимость ее использования в сравнении с привычным эквайрингом.