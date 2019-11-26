Наука и технологии
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Еще одна европейская страна согласилась сотрудничать с Huawei, несмотря на запреты США
Франция разрешит компании участвовать в возведении 5G сетей
Франция стала очередной страной, поддержавшей китайского технологического гиганта в торговой войне с США. Так, стало известно, что Франция позволит компании участвовать в возведении сетей пятого поколения.
По словам младшего министра экономики Франции Агнес Панье-Рунашер, все производители оборудования пройдут проверку на предмет вероятных угроз безопасности. ”Правительство никого не исключит. Мы не следуем позиции Соединенных Штатов. Мы будем рассматривать каждый конкретный случай”, - поделилась она в интервью BFM Business TV. Также сообщается, что операторам связи необходимо получить разрешение премьер-министра на реализацию своих проектов сетей пятого поколения. Отмечается, что они будут выданы с учетом соображений национальной безопасности.
Напомним, что ранее Германия также перешла на сторону Huawei. Так, китайская компания получила разрешение на построение сетей нового поколения на территории страны.