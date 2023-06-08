Еще одна кибератака на данные клиентов частных компаний

Компания «Аскона» время проводит внутреннее расследование в связи с возможной утечке данных клиентов. Официальный представитель компании подчеркнул, что они осознают важность персональной информации и предпринимают все необходимые меры для её защиты.

В Telegram-канале Data1eaks появилась информация о потенциальной утечке около 2 миллионов записей клиентов компании. Согласно сообщению, эти данные охватывают период с июля 2018 года по 20 апреля 2023 года.

Компания «Аскона» принимает данный инцидент очень серьёзно и сосредоточена на выяснении обстоятельств и причин утечки данных. Они прилагают все усилия для обеспечения безопасности персональной информации клиентов и принимают меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.