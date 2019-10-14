Наука и технологии
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Еще одна международная компания отказалась от поддержки криптовалюты Facebook
Кто следующий?
Главная соцсеть планеты, Facebook, в последнее время испытывает все больше проблем, связанных с запуском собственной криптовалюты Libra. Сначала от участия в проекте отказались крупнейшие платежные системы Visa и MasterCard, а сейчас стало известно, что от дел решил отойти и компания Booking Holdings.
Холдинг стала очередным представителем компаний, которые в тот или иной момент приняли решение отказаться от участия в Libra Association — организации, формируемой для претворения в реальность амбициозного проекта Facebook, связанного с созданием цифровой валюты Libra.
Планы Facebook начали рушиться после того, как законодатели и регулирующие органы принялись критиковать инициативу компании Марка Цукерберга. По словам властей, они обеспокоены тем, что цифровая валюта может подорвать денежно-кредитную политику многих стран и быть использована в преступных целях.
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