Еще одна страна пошла наперекор США в конфликте с Huawei

По словам экспертов европейской страны, у Венгрии нет никаких доказательств того, что оборудование Huawei способно угрожать национальной безопасности, в связи с чем министр иностранных дел государства сообщил, что китайский гигант будет участвовать в развертывании сети 5G. Вместе с Huawei этим займутся такие компании как Vodafone и Deutsche Telekom.

Учитывая тот факт, что в сети появляется все больше разговоров о том, что США и Китай в ближайшее время заключат договор по торговым вопросам, а также о том, что таким компаниям как Google будет дано право сотрудничать с Huawei, можно делать выводы, что в ближайшее время крупнейшая торговая война последних лет придет к своему логическому завершению. Что же касательно коммерческого запуска 5G-сетей в Венгрии, то старт намечен уже на 2020 год.