Наука и технологии
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Еще одна страна решила запретить пластиковую одноразовую посуду в ближайшие несколько лет
На этот раз речь идет о Китае
В сети появилась информация о том, что власти Китая приняли решение о полном запрете на пластиковые пакеты, посуду, а также прочую одноразовую посуду, причем сроки исполнения данного решения достаточно сжатые — избавиться от вредных для окружающей среды материалов планируется уже к 2025 году. Частично же данные ограничения вступят в силу уже в этом году.
Так, если по всей стране запрет на использование неразлагаемых пластиковых пакетов, толщина которых составляет менее 0,025 мм, начнет действовать лишь в 2020 году, то в крупнейших городах Китая данные меры вступят в силу уже с конца текущего года. При этом компаниям, организующим питание граждан будет предписано отказаться от неперерабатываемых пластиковых трубочек уже к началу 2021 года.
Данные меры — это часть политики китайских властей по решению мусорной проблемы. Шутка ли — на сегодняшний день именно Китай является мировым лидером по производству пластиковых отходов с их 60 млн тонн подобного мусора в год.