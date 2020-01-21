Еще одна страна решила запретить пластиковую одноразовую посуду в ближайшие несколько лет

Так, если по всей стране запрет на использование неразлагаемых пластиковых пакетов, толщина которых составляет менее 0,025 мм, начнет действовать лишь в 2020 году, то в крупнейших городах Китая данные меры вступят в силу уже с конца текущего года. При этом компаниям, организующим питание граждан будет предписано отказаться от неперерабатываемых пластиковых трубочек уже к началу 2021 года.

Данные меры — это часть политики китайских властей по решению мусорной проблемы. Шутка ли — на сегодняшний день именно Китай является мировым лидером по производству пластиковых отходов с их 60 млн тонн подобного мусора в год.