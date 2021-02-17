Еще в одном городе США запретили технологию распознавания лиц

Так, городской совет Миннеаполиса принял решение ограничить эксплуатацию технологии распознавания лиц в городе. Член городского совета Стив Флетчер (Steve Fletcher) отметил, что жители города переживают по поводу технологии, нарушающей их конфиденциальность.

”Мы слышали серьёзные опасения от сообщества по поводу технологий, вторгающихся в частную жизнь без согласия людей, и нам необходимо регулировать это. Постановление запрещает использование технологий городскими департаментами с некоторыми небольшими исключениями, которые не могут причинить вред жителям”, - отметил он.

Согласно новому закону городская полиция или муниципальное агентство не смогут пользоваться технологиями распознавания лиц, а также приобретать эти технологии или эксплуатировать информацию, которая была собрана таким способом.