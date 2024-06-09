Ещё один эксперт предсказал стоимость биткоина выше $100 тысяч

По его словам, прежде всего рост BTC обусловлен «рекордным национальным долгом США», который уже не контролируется. Причём это уже даже перестали обсуждать ввиду соответствующей политики Вашингтона.

И в силу такого макроэкономического фона рост биткоина как цифрового золота, как «золота нового поколения», подтверждает ценность и стабильность монеты. И выигрывают в итоге именно такие активы.

Белше упомянул и антироссийские санкции, влияющие на рост внешнего долга Штатов, что, в свою очередь, опять же, усиливает биткоин. К этому стоит прибавить растущее влияние БРИКС и расчёты в национальных валютах независимо от доллара, что американскую валюту ослабляет.

Поэтому биткоин и будет расти прямо пропорционально описанным факторам. «Каждый раз, когда США говорят, что могут отобрать ваши доллары, если страна не будет поступать согласно интересам Америки, что они контролируют доллар, это плохо для доллара. Это то, что мы сделали с Россией, вы можете одобрять это или нет, но США показали, что могут наложить санкции на любую страну. И рост долга США связан с внешней политикой и ростом влияния БРИКС, переходом других стран на расчёты в национальных валютах. И именно поэтому такая валюта, как биткоин, будет процветать», ― заявил Майк Белше.