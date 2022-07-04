Ещё один гаджет Apple перейдёт с Lightning на «андроидовский» USB-C

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Ещё один гаджет Apple перейдёт с Lightning на «андроидовский» USB-CСледующий на очереди iPhone?
Ни для кого не секрет, что Apple активно работает над вторым поколением беспроводных наушников AirPods Pro. Но что нам известно о нововведениях, которыми сможет похвастаться модель?
Если верить инсайдерам, то как минимум, устройство наконец-то избавится от фирменного порта для зарядки Lightning. Вместо этого зарядный кейс оснастят более универсальным разъёмом USB Type-C.
При этом интернет-источники также сообщают о внедрении новой технологии упаковки для H1, благодаря чему наушники получат улучшенные адаптивное шумоподавление, эквалайзер, пространственное аудио и т.д.
На данный момент нет точных сроков анонса AirPods Pro 2. Но, возможно, компания Apple представит их в рамках одной из осенних презентаций во второй половине 2022 года.
Источник:Gizmochina
Автор:Булат КармакТеги: