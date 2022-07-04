Ещё один гаджет Apple перейдёт с Lightning на «андроидовский» USB-C

Если верить инсайдерам, то как минимум, устройство наконец-то избавится от фирменного порта для зарядки Lightning. Вместо этого зарядный кейс оснастят более универсальным разъёмом USB Type-C.

При этом интернет-источники также сообщают о внедрении новой технологии упаковки для H1, благодаря чему наушники получат улучшенные адаптивное шумоподавление, эквалайзер, пространственное аудио и т.д.

На данный момент нет точных сроков анонса AirPods Pro 2. Но, возможно, компания Apple представит их в рамках одной из осенних презентаций во второй половине 2022 года.