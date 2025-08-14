Ещё один источник подтвердил, что «умные» очки Samsung появятся в 2026 году

Ещё один источник подтвердил, что «умные» очки Samsung появятся в 2026 годуТоже с расширенной реальностью (XR)
© Samsung / Gsmarena
Это решение направлено на укрепление позиций компании на перспективном рынке носимой электроники, который, по прогнозам, станет следующим ключевым сегментом после смартфонов.
Дизайн новых очков будет схож с моделью Ray-Ban *Meta. Основные технические характеристики устройства предполагают встроенный микрофон, динамики и камеру.
Ожидается, что очки Samsung будут оснащены голосовым ИИ, который предоставит пользователям возможности для совершения звонков, отправки текстовых сообщений, записи контента и управления воспроизведением мультимедийных файлов.
Ранее в текущем году южнокорейский вендор уже сообщал о двух внутренних проектах, известных как Project Haean и Project Jinju. Согласно неподтверждённым данным, эти устройства могут быть представлены одновременно с ранее анонсированной гарнитурой XR Project Moohan.