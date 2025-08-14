Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2025, 23:42
1 мин.

Ещё один источник подтвердил, что «умные» очки Samsung появятся в 2026 году

Тоже с расширенной реальностью (XR)
Samsung планирует выпустить свои первые «умные» очки с функцией расширенной реальности (XR) к концу 2026 года. Об этом сообщил портал GSMArena со ссылкой на осведомлённые источники. Этим очередные инсайдеры подтвердили работу Samsung над этим устройством и приблизительную дату выхода.
© Samsung / Gsmarena

Это решение направлено на укрепление позиций компании на перспективном рынке носимой электроники, который, по прогнозам, станет следующим ключевым сегментом после смартфонов.

Дизайн новых очков будет схож с моделью Ray-Ban *Meta. Основные технические характеристики устройства предполагают встроенный микрофон, динамики и камеру.

Ожидается, что очки Samsung будут оснащены голосовым ИИ, который предоставит пользователям возможности для совершения звонков, отправки текстовых сообщений, записи контента и управления воспроизведением мультимедийных файлов.

Ранее в текущем году южнокорейский вендор уже сообщал о двух внутренних проектах, известных как Project Haean и Project Jinju. Согласно неподтверждённым данным, эти устройства могут быть представлены одновременно с ранее анонсированной гарнитурой XR Project Moohan.