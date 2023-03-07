Ещё один российский корабль модернизируют и установят на него «Калибры»

Как сообщается, на корабле заменят текущий ракетный комплекс «Уран» с ракетами Х-35У на комплекс «Калибр-НК» с крылатыми ракетами. Также «Стерегущий» получит новый зенитный комплекс «Полимент-Редут» с 16 пусковыми ячейками вместо установленного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик-М».

«Корвет "Стерегущий" поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс и главную энергетическую установку», — рассказал источник ТАСС.

Но пока нет официального подтверждения полученной информации.