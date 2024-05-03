Ещё один тайваньский вендор откроет завод по производству чипов с ИИ

Опубликовано 03 мая 2024, 10:30
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Ещё один тайваньский вендор откроет завод по производству чипов с ИИЭто предприятие делает устаревшие микросхемы
Ещё один тайваньский чипмейкер, компания Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (PSMC) построит новый завод по производству чипов и микросхем памяти для широкого спектра приложений, включая технологии ИИ. Но для этой компании строительство завода скорее не переход на новый уровень, а расширение существующей производственной базы.
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PSMC производит устаревшие микросхемы по технологиям от 28-нм до 55-нм техпроцесса. По данным тайваньской исследовательской компании TrendForce, в октябре-декабре 2023 года PSMC занимала 8 место в мире по литографическому производству, это 1%.
Компания построит производственный объект общей площадью 110 тысяч кв. метров, а площадь цеха для литографии составит 28 тысяч кв. м, здесь будет производиться порядка 9 тысяч 12-дюймовых пластин в месяц. Со временем компания планирует увеличить мощность до 50 тысяч пластин.
В проект уже вложено 80 млрд тайваньских долларов, или $9,2 млрд. Всего компания планирует инвестировать в новый завод 300 млрд тайваньских долларов.