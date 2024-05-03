Ещё один тайваньский вендор откроет завод по производству чипов с ИИ

PSMC производит устаревшие микросхемы по технологиям от 28-нм до 55-нм техпроцесса. По данным тайваньской исследовательской компании TrendForce, в октябре-декабре 2023 года PSMC занимала 8 место в мире по литографическому производству, это 1%.

Компания построит производственный объект общей площадью 110 тысяч кв. метров, а площадь цеха для литографии составит 28 тысяч кв. м, здесь будет производиться порядка 9 тысяч 12-дюймовых пластин в месяц. Со временем компания планирует увеличить мощность до 50 тысяч пластин.

В проект уже вложено 80 млрд тайваньских долларов, или $9,2 млрд. Всего компания планирует инвестировать в новый завод 300 млрд тайваньских долларов.