Ещё один учёный предупредил об опасности для человечества развития искусственного интеллекта

23:34, 15 мая 2023
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Ещё один учёный предупредил об опасности для человечества развития искусственного интеллектаПо его мнению, усовершенствованный ИИ уничтожит человечество
Учёный Стюарт Рассел из Великобритании выразил своё мнение по поводу развития ИИ.
В ходе интервью британской газете Times Рассел предположил, что искусственный интеллект, способный решать любые задачи подобно человеку, как раз для человека смертельно опасен. На каком-то этапе развития ИИ попросту уничтожит человечество. По словам эксперта, в процессе разработки и совершенствования ИИ учёные «добились прогресса, которого сами не ожидали».
«Как сохранить власть над сущностями, которые сильнее вас? Если у вас нет ответа, прекратите исследования», — заявил учёный.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: