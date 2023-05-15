Ещё один учёный предупредил об опасности для человечества развития искусственного интеллекта

В ходе интервью британской газете Times Рассел предположил, что искусственный интеллект, способный решать любые задачи подобно человеку, как раз для человека смертельно опасен. На каком-то этапе развития ИИ попросту уничтожит человечество. По словам эксперта, в процессе разработки и совершенствования ИИ учёные «добились прогресса, которого сами не ожидали».

«Как сохранить власть над сущностями, которые сильнее вас? Если у вас нет ответа, прекратите исследования», — заявил учёный.