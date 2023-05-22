Ещё одна крупная криптобиржа объявила о закрытии

Решение остановить работу биржи было принято по нескольким причинам. Например, из-за ухудшения условий работы. После того как руководство Hotbit было вынуждено приостановить работу на несколько недель из-за расследования в августе 2022 года, отрасль пережила ряд кризисов.

Также сыграло роль и изменение трендов в криптоиндустрии. Последовательный крах крупных централизованных учреждений привёл к тому, что отрасль постепенно разделилась на два направления: либо принять регулирование, либо стать более децентрализованным.

Команда Hotbit считает, что централизованные биржи становятся все более громоздкими. И по итогу они не увидели для себя возможности продолжать свою деятельность.