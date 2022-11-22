Ещё одна крупная криптобиржа оказалась в шаге от банкротства

При этом они, якобы, уже сообщили потенциальным инвесторам о потенциальной возможности объявления своего банкротства в случае, если усилия не увенчаются успехом.

По имеющимся данным, в последние несколько дней речь идёт минимум об 1 млрд долларов новых вливаний. Причём близкие с ситуацией лица заявили, что шла речь о переговорах о потенциальных инвестициях со стороны криптобиржи Binance.