Наука и технологии
16:18, 22 ноября 2022
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Ещё одна крупная криптобиржа оказалась в шаге от банкротства

Вслед за FTX

Инсайдеры раскрыли журналистам из Bloomberg положение дел в крупной криптовалютной бирже Genesis. Сообщается, что её руководители активно пытаются собрать деньги для своего кредитного подразделения.

Ещё одна крупная криптобиржа оказалась в шаге от банкротства

При этом они, якобы, уже сообщили потенциальным инвесторам о потенциальной возможности объявления своего банкротства в случае, если усилия не увенчаются успехом.

По имеющимся данным, в последние несколько дней речь идёт минимум об 1 млрд долларов новых вливаний. Причём близкие с ситуацией лица заявили, что шла речь о переговорах о потенциальных инвестициях со стороны криптобиржи Binance.

У нас нет планов объявить о банкротстве в ближайшее время <...> Наша цель — урегулировать текущую ситуацию на основе консенсуса без подачи заявления о банкротстве. Genesis продолжает вести конструктивные переговоры с кредиторами.

Genesis
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