Ещё одна страна запретила криптовалюты

Законодательно запрещается майнинг, инвестиции в любую криптовалюту, её хранение и использование как платёжного средства. Кроме того, запрещено лицензирование таких компаний.

Любое нарушение этих правил будет приравнено к спонсированию терроризма и отмыванию денег.