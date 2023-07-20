Ещё одна страна запретила криптовалюты

18:02, 20 июля 2023
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Ещё одна страна запретила криптовалютыНа этот раз Кувейт
Финансовый регулятор Кувейта Capital Markets Authority (CMA) выпустил циркуляр, полностью запрещающий не только использование криптовалют, но и любых других цифровых активов.
Законодательно запрещается майнинг, инвестиции в любую криптовалюту, её хранение и использование как платёжного средства. Кроме того, запрещено лицензирование таких компаний.
Любое нарушение этих правил будет приравнено к спонсированию терроризма и отмыванию денег.