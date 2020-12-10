Наука и технологии
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Ещё одна страна заявила о желании отправить космолёт на Луну
Скоро на ней уже места не останется для новых миссий
Последние недели ходить много разговоров о лунной миссии Китая. Прямо сейчас Чанъэ-5 находится на пути на нашу планету, чтобы передать китайским учёным грунт, собранный на Луне. И вот, как стало известно, ещё одна страна заявила о желании отправить космолёт на Луну.
Израиль планирует отправить новый спускаемый аппарат Берешит-2 уже в 2024 году, передаёт агентство ТАСС. Ожидается, что в разработке станции примут участие компании SpaceIL и Israel Aerospace Industries. Помочь им должно и Израильское космическое агентство.
Мы с гордостью сообщаем, что Берешит-2 отправится на Луну в первой половине 2024 года. Станция будет включать в себя два посадочных модуля, каждый из которых будет проводить эксперименты на поверхности Луны, а также орбитальный аппарат, который останется на орбите на несколько лет.