Ещё одна страна заявила о желании отправить космолёт на Луну

Мы с гордостью сообщаем, что Берешит-2 отправится на Луну в первой половине 2024 года. Станция будет включать в себя два посадочных модуля, каждый из которых будет проводить эксперименты на поверхности Луны, а также орбитальный аппарат, который останется на орбите на несколько лет.